欧盟的一项内部评估显示，俄罗斯秘密网络Operation Overload上个月试图利用法国的骚乱传播虚假信息。文件称，该网络将骚乱归咎于不受控制的移民，并试图制造法国当局已失去对局势控制的印象，Cyprus Mail报道。

这份由欧盟外交部门专家编写、路透社获得的文件称，该网络面向法国受众传播了模仿西方媒体内容的视频。其中一些视频毫无根据地声称，移民强奸了抗议者，或称该国据称面临恐怖袭击威胁。

利用骚乱

欧盟的分析涵盖10月7日至21日期间。其结论认为，俄罗斯试图将法国领导层描绘成软弱且日益专制。与此同时，文件作者没有发现莫斯科或其他外部势力组织或加剧抗议活动的证据，并将这种活动称为对骚乱的机会主义利用。

法国城市在反对生活成本上涨和公共服务恶化的抗议活动期间爆发骚乱。法国总统埃马纽埃尔·马克龙10月21日表示，抗议活动中没有明显的外国干预，但存在外国信息操纵。

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X上的数百万次浏览

法国外交部另一份同样由路透社获得的评估记录显示，社交网络X上有关骚乱的帖文覆盖范围很大。10月16日至18日，来自亲俄圈子的10条浏览量最高的帖文获得了280万次浏览。

法国部门称，在此期间，与MAGA运动有关联的官员、媒体和网红发布的10条最热门帖文获得了超过4900万次浏览。以色列官员、政府账户、媒体和网红发布的10条帖文获得了超过3500万次浏览。法国评估指出，与以色列和MAGA运动有关联的账户推广了将骚乱与激进伊斯兰主义及移民问题联系起来的叙事。

侵略国俄罗斯外交部未回应置评请求。路透社表示，无法独立核实欧盟和法国外交部评估中提出的说法。

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