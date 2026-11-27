英格兰板球队在布里斯班举行的T20系列赛第三场比赛中击败了澳大利亚。英格兰全能手杰米·奥弗顿在其国际职业生涯中首次拿下五个三柱门，四个回合的数据为5-12——以12分拿下五个三柱门。

澳大利亚先攻，得到108分，并在16个回合零5球时结束本局。奥弗顿还在利亚姆·道森投球时完成两次接杀，道森以16分拿下三个三柱门。总体而言，奥弗顿参与了澳大利亚队最先失去的七个三柱门。

因雨调整的目标

由于三次降雨中断，英格兰的目标两度被调整。最终，该队需要在16个回合内得到93分。英格兰在八个回合零5球时达到这一目标，失去三个三柱门。

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乔丹·考克斯以14球得到33分保持未出局，阿内林·唐纳德以13球得到32分。英格兰以七个三柱门获胜，以2:1在五场系列赛中领先，Sky Sports News报道。

提升准确性

澳大利亚本局结束后，奥弗顿表示，他对自己在该系列赛前两场比赛中的表现并不满意，当时他在五个回合中丢了72分。据他所说，前一天他练习了基本要素：向三柱门上部进行准确投球，以及短球和较慢的球。

英格兰队长哈里·布鲁克指出，奥弗顿在训练中进行了额外练习，并且在比赛中投球准确。他还称这位投球手的表现对球队获胜具有决定性作用。

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