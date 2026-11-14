对手死亡后，奥沃诺被禁赛12场——《卫报》

在西班牙，西班牙足球协会纪律委员会在FC安道尔门将赫苏斯·奥沃诺与特内里费前锋赫苏斯·德米格尔发生碰撞、后者随后死亡后，对奥沃诺处以禁赛12场的处罚。《卫报》报道。

第二级别联赛比赛中的事件

事件发生在11月2日的一场第二级别联赛比赛中。奥沃诺同时效力于赤道几内亚国家队，他跑到球场中央试图解围一个高球时与德米格尔相撞。该门将被罚下场，而这名30岁的前锋被送往重症监护室。德米格尔于11月3日去世。

委员会在决定中指出，裁判因奥沃诺在皮球处于比赛状态时以过度力量用脚踢中对手胸部而将其罚下。委员会称，禁赛12场是由其行为性质及事件情节所证明的最高处罚。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查与门将的反应

上周，西班牙警方消息人士称，在司法监督下，针对该事件情况的调查已经启动。德米格尔去世后，奥沃诺表示，他正经历人生中最艰难的日子，并因失去这名足球运动员而感到巨大痛苦。

FC安道尔主教练卡莱斯·曼索表示，是否以及何时重返足球赛场，将由奥沃诺本人决定。上周六，特内里费球迷和球员聚集在俱乐部体育场，向德米格尔告别。在上周四举行的葬礼上，约有400人出席，其中包括西班牙国家队主教练路易斯·德拉富恩特和皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯。

关注我们在