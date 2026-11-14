据《华尔街日报》报道，泛美卫生组织（PAHO）取消了美国的麻疹消除状态。Channel NewsAsia报道称，据路透社消息，这据称是在该国未能中断病毒持续传播超过一年后发生的。

PAHO未回应路透社就该WSJ报道提出的置评请求，该报道基于知情人士的说法。美国于2000年获得麻疹消除状态。

核查CDC数据

在评估期间，PAHO审查了由美国疾病控制与预防中心（CDC）提交的流行病学和实验室数据。该组织需要确定，同一种麻疹病毒株是否已在美国境内持续传播至少12个月。这是感染在当地传播的迹象，而非零星输入性病例。

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一名熟悉CDC结论的消息人士告诉路透社，该机构确认病毒已持续传播12个月。要恢复麻疹消除状态，该国必须停止病毒传播，并在至少12个月内不发生疫情暴发。

病例数上升

截至周四，CDC在2026年已收到45个州、纽约州和哥伦比亚特区共5182例确诊麻疹病例的报告。这高于2025年全年报告的2289例，也是美国近几十年来最严重的麻疹疫情之一。

自2025年以来，美国约有7500人感染麻疹，13人死亡。这一时期恰逢免疫接种率下降以及对疫苗的犹豫情绪增加。据报道，两剂麻疹疫苗可提供97%的病毒防护，而该病毒可能导致失明、失聪、脑损伤或死亡。

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