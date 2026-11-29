巴基斯坦根据双方商定的承诺及现行防务合作框架，向沙特阿拉伯派遣了军队。在也门胡塞武装加大对利雅得石油和经济基础设施袭击的背景下，此举随之发生，阿纳多卢通讯社报道。

军人送行仪式

前往该王国的军人送行仪式于周六举行。巴基斯坦国防部长哈瓦贾·穆罕默德·阿西夫、沙特阿拉伯驻巴基斯坦大使拉杰赫·塔米·阿尔布加米、巴基斯坦陆军总参谋长奥梅尔·艾哈迈德·博哈里中将以及拉合尔军团司令穆罕默德·乌默尔·巴希尔中将出席了仪式。

巴基斯坦军方表示，部署军队表明巴基斯坦致力于维护沙特阿拉伯的安全、主权和领土完整。军人将按照商定的承诺和防务合作框架，在该王国境内执行既定任务。

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防务安排

据巴基斯坦军方称，派遣该特遣队旨在加强沙特阿拉伯在新安全挑战背景下的防御能力。数日前，参加三方《麦加防务条约》的国家的国防部长和外交部长在伊斯兰堡举行会晤，并重申支持保卫该王国。

去年，巴基斯坦和沙特阿拉伯缔结了一项共同防御条约，以应对第三国的攻击。8月，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫和沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼在麦加签署了一项三方协议，旨在通过集体威慑和防御加强安全。

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