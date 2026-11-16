巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔表示，伊斯兰堡没有放弃推动美国和伊朗重返谈判桌的努力。在伊斯兰堡举行的经济合作组织部长理事会峰会结束时，他还对两国之间冲突的和平解决表示希望，阿纳多卢通讯社报道。

与伊朗的谈判

在峰会期间，达尔与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐举行了双边会晤，并称此次会晤非常富有成效。根据巴基斯坦外交部的消息，双方讨论了双边关系，以及双方共同关心的地区和国际问题。

两国外长确认，打算通过持续的高层接触加强巴基斯坦与伊朗的合作。阿拉格齐祝贺巴基斯坦成功举办峰会，并肯定了富有成效的讨论、热情的接待和活动组织工作。双方还确认支持经济合作组织的优先事项，包括区域合作和互联互通。

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框架协议

达尔重申，6月签署、被称为《伊斯兰堡谅解备忘录》的框架协议，是解决冲突的唯一途径。他强调，对话和外交仍是解决未决问题、避免局势升级并实现持久和平的唯一有效方式。

据阿纳多卢通讯社消息，框架协议签署后，美国和伊朗开始就最终协议进行谈判。此后，谈判因在安全保障和霍尔木兹海峡航行自由问题上的分歧而停滞。达尔和阿拉格齐同意保持密切联系并定期磋商。

该通讯社还指出，在2月28日开始的战争期间，巴基斯坦是美国和伊朗之间的主要调解人，并与双方保持联系。

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