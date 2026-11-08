在马斯喀特举行的ACC男子U-19亚洲杯A组比赛中，巴基斯坦U-19板球队以3个三柱门的优势击败印度U-19队。巴基斯坦队追逐209分的目标，在48.1轮中以失去7个三柱门的代价得到211分，Dawn报道。

扎胡尔的百分

守门员兼击球手哈姆扎·扎胡尔以108球得到100分且未出局，结束了比赛。他击出10次四分球和3次六分球，并获评本场最佳球员。

巴基斯坦队的追分开局不利：印度投球手将对手限制在61分、失去5个三柱门。此后，扎胡尔与得到38分的哈斯奈因·阿巴斯·达尔一起扭转了球队局面。尽管随后又失去三柱门，扎胡尔仍在比赛结束前11个球带领巴基斯坦队取胜。

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印度队得到208分

选择先击球的印度队在46.3轮中以208分全部出局。队长兼开局击球手拉克什亚·拉杰什·赖昌达尼在第二个球时便零分出局，随后球队的比分为22分、失去3个三柱门。

阿琼·拉杰普特85球得到107分，击出11次四分球和5次六分球。其他击球手未能给予他足够支持。阿里·拉扎、里兹瓦努拉和尼卡布·沙菲克各拿下3个三柱门，穆罕默德·萨亚姆拿下1个三柱门。

两场比赛过后，巴基斯坦队凭借两连胜积4分，领跑A组。印度队在一胜一负后积2分。两队在小组赛中各剩一场比赛，排名前两位的队伍将晋级半决赛。

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