在巴基斯坦，负责确保液化石油气（LPG）拍卖透明度的委员会决定，将单家公司采购量限制在每日20吨。在该委员会于伊斯兰堡举行的首次会议上，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，LPG供应充足和公平定价是政府的优先事项，Dawn报道。

新的拍卖规则

据国营Radio Pakistan报道，根据新机制，当地LPG生产商将把所产燃气的10%供应给国有营销公司，以保障偏远地区的供应。其余90%的本地LPG将在媒体在场的情况下通过透明拍卖出售。

马利克表示，新系统应促进LPG的公平分配、供应链稳定和能源安全。每日燃气产量将受到监控，相关数据将提交给总理。所有符合要求的公司都将拥有平等机会参与拍卖。

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进口与燃气短缺

本周早些时候，政府推出了一项新的LPG政策，规定通过四家国有企业依据政府间安排和公司间协议进行采购，以加强竞争并保障供应。这些企业被要求恢复LPG进口，以缓解严重短缺和价格上涨。

由于与伊朗的边境口岸关闭，该国LPG供应受到扰乱，公开市场上的燃气罐售价为官方价格的两倍。LPG用于人力车、烹饪和取暖，尤其供未接入燃气供应网络的家庭使用。

部长还保证，政府将尽最大努力满足冬季LPG需求，并确保在烹饪时段供应家庭用燃气。

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