巴基斯坦发布两船冬季LNG交付招标 — OilPrice

巴基斯坦国有公司Pakistan LNG Limited发布招标，采购两船液化天然气，计划于12月中旬和1月初交付。OilPrice援引《Business Recorder》报道称，后者引述了招标公告。

交付时间表

中标者必须以DES条件将货物运抵卡西姆港。一船预计于12月14日至16日交付，另一船预计于2027年1月9日至11日交付。

此前，巴基斯坦在上一轮程序中拒绝了两家供应商的报价，因此重新发布了招标。两家供应商的报价为每百万英国热量单位27至31美元。

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现货市场采购

据OilPrice报道，在与伊朗开战前，巴基斯坦主要依赖从卡塔尔长期进口LNG。由于这些供应中断，该国不得不在现货市场购买价格更高的天然气，从而提高了发电成本。

该媒体指出，在伊朗袭击破坏Ras Laffan出口枢纽后，卡塔尔于3月宣布出口遭遇不可抗力。同时，在伊朗保证船只能够安全通过霍尔木兹海峡后，部分来自卡塔尔的货物抵达了巴基斯坦。

OilPrice估计，为满足冬季需求，巴基斯坦将不得不在LNG上花费超过10亿美元。由于卡塔尔供应中断，该国还需在现货市场购买另外10船货物，交付期为2026年11月至2027年2月；据该媒体称，其价格是卡塔尔LNG价格的两倍。

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