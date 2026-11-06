在格鲁吉亚第比利斯，巴基斯坦选手马利哈·阿里在IMMAF综合格斗世界锦标赛65.8公斤级比赛中获得铜牌。巴基斯坦MMA联合会就她在半决赛中以分歧判定负于波琳娜·巴尔迪娜一事提出申诉，Dawn报道。

联合会的申诉

据该媒体报道，半决赛前，阿里脚趾骨折、眼睑严重淤伤，且下颌部分脱臼。巴基斯坦MMA联合会主席奥马尔·艾哈迈德表示，这名运动员尽管受伤仍同意出战。

与巴尔迪娜的比赛出现了三张不同的裁判记分卡。一名裁判将全部三回合判给阿里的对手，比分为30:27；第二名裁判以29:28判巴基斯坦选手获胜；第三名裁判则以29:28判其对手获胜。胜利最终判给巴尔迪娜。

该联合会致信IMMAF裁判和执法委员会主席，请求提供逐回合评分明细，解释裁判记分卡中的差异，并对两场比赛进行现场技术复核。

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通往铜牌之路

在半决赛之前，阿里以分歧判定击败了两届欧洲冠军维罗妮卡·德罗兹多娃。随后，这名巴基斯坦选手以一致判定战胜墨西哥选手安德烈娅·加布里埃拉·古斯曼·萨拉萨尔，晋级半决赛。

艾哈迈德表示，巴基斯坦方面认为半决赛结果不公平。联合会在申诉中还指出，巴基斯坦去年已经在一场世锦赛半决赛中以分歧判定失利。

马利哈的双胞胎姐妹马内莎·阿里今年早些时候曾在安哥拉赢得IMMAF世界杯金牌，她在70.3公斤级四分之一决赛中以分歧判定负于波兰选手玛蒂娜·卡鲁克。有关马利哈·阿里比赛的申诉仍在审议中。

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