巴基斯坦计划获得总额约17亿美元的世界银行多批次贷款，以扩大税基并使公共支出符合宪法规范。与此同时，世界银行两次将已获批准的6亿美元联邦贷款实施情况评为“中度令人满意”，《快报论坛报》报道。

这笔资金在“包容性发展公共资源”项目框架下提供。价值7亿美元的第一阶段于去年获批：联邦政府获得6亿美元，信德省政府另获1亿美元。下一笔2亿美元贷款正在为开伯尔-普什图省准备。

违反关税政策

该项目的条件之一是执行国家关税政策。据该报报道，政府两次违反这一要求：一次是在6月提高进口税时，另一次是在上个月内阁经济协调委员会批准额外关税以保护一家轮胎制造商时。

世界银行表示，这项6亿美元的联邦操作于2026年5月14日生效。6月29日支付了1.645亿美元的预付款。该行在4月报告中指出，该操作于2025年12月19日获批，但当时尚未生效。

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税收、补贴与支出

根据该贷款，联邦政府还承诺执行《国家财政契约》，该契约规定中央政府停止为属于各省管辖范围的项目和领域提供资金。《快报论坛报》写道，政府6月批准为信德省一个项目拨款870亿巴基斯坦卢比，尽管这与该契约的规定相矛盾。

该项目规定增加税收收入、提高预算支出效率，并发展统计和财政数据系统。计划措施包括基于新数据系统对农业收入征税、为征收房地产税而实现土地登记数字化、审查支出，以及改革面向居民消费者的电力补贴。

该项目的第三和第四阶段将覆盖俾路支省和旁遮普省。世界银行还计划支持巴基斯坦统计局的发展，并建立国家数据与统计中心，以便联邦和省级机构之间交换信息。

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