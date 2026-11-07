NDTV：巴基斯坦将考虑向旁遮普邦首席部长曼恩发放签证

巴基斯坦表示，如果印度旁遮普邦首席部长巴格万特·曼恩希望访问该国，将考虑向他发放签证。巴基斯坦外交部发言人萨贾德·海德尔·汗在每周简报会上表示，NDTV报道。

受邀前往拉合尔

10月23日，曼恩表示，他收到了参加世界旁遮普大会的邀请，该会议将于11月27日在拉合尔举行。他还提出疑问，印度政府是否会允许他进行此次旅行。

汗澄清说，印度当局是否允许曼恩前往巴基斯坦是另一个问题。曼恩领导旁遮普邦政府，并且是平民党代表。

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卡塔普尔走廊

曼恩还表示，希望在卡塔普尔走廊恢复运营后，旁遮普邦立法议会的所有议员都能前往巴基斯坦参访卡塔普尔萨希布圣地。该走廊连接印度城市德拉巴巴纳纳克与巴基斯坦卡塔普尔的达巴尔萨希布谒师所，并根据现行规定允许印度朝圣者在无需巴基斯坦签证的情况下参访该圣地。

汗表示，巴基斯坦准备在限制取消后为宗教朝圣提供便利。他称，该国在2025年向印度朝圣者发放了超过9000份签证，其中包括锡克教徒和印度教徒；2026年上半年，又向锡克教朝圣者发放了超过4000份签证。

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