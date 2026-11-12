在美国，一架载有伊朗被拘留者的遣返航班在巴基斯坦当局据报拒绝接收这些人员后被迫返航。据《耶路撒冷邮报》援引ABC新闻和伊朗裔美国人法律辩护基金会（IALDF）的消息报道。

第二次失败的尝试

这些被拘留者原计划被送往巴基斯坦，随后转运至伊朗。据两名了解情况的ABC新闻消息人士称，巴基斯坦当局不同意接收他们。拒绝的原因尚不清楚。

这是第二次遣返该群体的失败尝试。周日，一架原定从亚利桑那州梅萨起飞的航班在被拘留者登机后被取消。IALDF的一名律师表示，航班取消后，他们被送回拘留中心。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国土安全部声明及法官立场

美国国土安全部一名发言人表示，周二的航班载有一些人员；他声称，这些人曾因袭击、贩毒、虐待儿童、家庭暴力和非法持有枪支等案件被逮捕和定罪。他还表示，他们所有人均已收到最终遣返令。

两次失败的遣返尝试发生在美国联邦法官安娜·雷耶斯批评唐纳德·特朗普政府计划之后。在10月15日的听证会上，她要求政府在将人员安排进入交通工具或飞机以实施遣返前至少提前五天通知，并在最终批准的遣返计划确定前24小时通知。

法官还批评了在持续战争背景下可能将被拘留者送回伊朗一事，并指出美国已经轰炸过该国，且可能继续这样做。

关注我们在