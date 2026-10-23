巴基斯坦外交部发言人萨贾德·海德尔·汗表示，巴基斯坦和沙特阿拉伯已完成《麦加联合防务协议》的批准程序。土耳其仍在根据其国内立法进行必要程序，《黎明报》报道。

巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其于8月签署了该协议。协议规定，对任一参与方的武装攻击将被视为对所有参与方的攻击。汗表示，各方仍在讨论与该协议、其批准及实际实施相关的问题。

协议的防御性质

巴基斯坦外交部门发言人称，该条约本质上具有防御性，并符合《联合国宪章》。他说，该协议旨在加强集体防御、威慑和地区稳定，并非针对任何特定国家。

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根据该安排第二条，该文件为在其中一个伙伴遭受外部武装侵略时提供集体援助建立了框架。同时，三个国家将在评估具体情况的情形后，共同确定此类援助的性质和规模。

土耳其的程序

土耳其本周已将该协议提交议会批准。汗还表示，文件文本中没有隐藏条款，巴基斯坦支持在土耳其议会公布的协议文本。

在胡塞武装袭击沙特阿拉伯的背景下，《麦加协议》获得了额外的重要性。本月早些时候，巴基斯坦外交部表示，三国在利雅得举行战略政治与防务委员会紧急会议后，同意迅速在该王国部署军事力量和装备。发言人强调，就可能动用该协议回应胡塞武装袭击作出的决定，必须由三个伙伴依照其条款共同作出。

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