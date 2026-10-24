巴基斯坦称在瓜达尔击毙10名武装分子——《快报论坛报》

巴基斯坦安全部队表示，在俾路支省瓜达尔开展的行动中，他们击毙了10名被称为武装分子的人员。根据巴基斯坦军方媒体机构ISPR的数据，死者中包括一名女性。

据《快报论坛报》报道，这些行动是在加卜德边境口岸附近和瓜达尔市发生未遂袭击后展开的。ISPR表示，袭击发生在周四：一名平民死亡，另有数辆汽车受损。军方声称，其人员没有伤亡，秩序已恢复。

军方声明

ISPR称袭击者为恐怖分子，并表示他们在印度支持下行动。军方代表还谴责一名女性参与袭击，称她据称是被迫这样做的。

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按照ISPR的说法，袭击者试图阻碍俾路支省的发展与繁荣。军方媒体机构表示，Azm-e-Istehkam计划框架内的反恐行动将继续进行。

阿西姆·穆尼尔访问白沙瓦

巴基斯坦国防军参谋长兼陆军司令、陆军元帅阿西姆·穆尼尔在访问白沙瓦军团总部期间表示，将继续打击巴基斯坦军方称受印度支持的团体。他听取了有关该省安全局势、反恐行动、边境管理措施及部队战备情况的汇报。

巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里赞扬安全部队挫败了瓜达尔的袭击，并对平民死亡表示哀悼。他还谴责将俾路支省女性的尊严用于政治目的。

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