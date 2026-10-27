巴基斯坦呼吁印度停止在克什米尔侵犯权利——《黎明报》

巴基斯坦在纪念“克什米尔黑色日”期间，该国领导层重申支持查谟和克什米尔居民，并呼吁印度停止侵犯人权。巴基斯坦将这一纪念日与1947年10月27日印度军队抵达斯利那加联系在一起，《黎明报》报道。

总理声明

总理夏巴兹·谢里夫称1947年的事件是查谟和克什米尔历史上“悲剧性篇章”的开端。他对克什米尔政治人士、活动人士和人权捍卫者被长期监禁表示担忧。

谢里夫表示，巴基斯坦在查谟和克什米尔问题上的立场仍然“明确、一贯且有原则”。他说，若不能根据联合国安理会决议以及克什米尔人民的意愿，公正、和平地解决这一问题，南亚就不可能实现持久和平与稳定。

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呼吁国际社会

总统阿西夫·阿里·扎尔达里表示，自1947年以来，查谟和克什米尔居民一直遭受冲突、限制和基本权利被剥夺的处境。他称，对基本自由的限制、军事化加剧、逮捕以及有关侵犯人权的报告，都是令人严重关切的理由。

副总理兼外交部长伊沙克·达尔表示，自2019年8月5日以来，印度的单方面举措加剧了争议领土的局势。他呼吁国际社会持续关注人权状况，敦促印度停止侵权行为，并允许该地区居民行使自决权。达尔还表示，无法通过单方面行动或使用武力解决争端。

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