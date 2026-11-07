巴基斯坦呼吁联合国不要因财政限制和削减开支而削弱维和任务。巴基斯坦常驻联合国代表赛义德·海德尔·沙阿表示，资源减少可能削弱该组织维护国际和平与安全的能力，据《黎明报》报道。

联合国大会批准了2026年至2027年期间51亿美元的维和行动预算。这比上一年约减少10%。去年的财政危机已经迫使联合国削减任务开支，并遣返维和行动中四分之一的制服人员。

任务授权必须决定资源配置

沙阿在联合国大会第81届会议第四委员会发言时表示，在必要时使用维和工具需要安全理事会的政治意愿。他呼吁改革行动，以提高其效力，同时不失去执行任务授权所需的能力。

这名外交官表示，财政限制不应决定任务的行动需求。应先确定政治目标和任务职责，再确定所需的人员数量、装备和资金。巴基斯坦将政治决策、为任务授权提供充足资源、维和人员安全以及维护联合国会员国的集体责任列为改革优先事项。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

保护维和人员

巴基斯坦还强调，需要加强对针对维和人员犯罪行为的问责。该国与丹麦一道参与推动联合国安理会第2823号决议，该决议在153个共同提案国的支持下获得一致通过。该文件旨在加强对针对联合国维和人员犯罪行为的问责。

沙阿呼吁加强对责任人的调查和起诉，改进对此类案件的记录，并支持各国追究袭击者责任的能力。他还指出，维持和平行动特别委员会C-34在制定联合国维和政策方面发挥作用。

据该报报道，六十年来，超过17万名巴基斯坦军人和警察曾在联合国任务中服役，其中183人死亡。巴基斯坦还驻有联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组。

关注我们在