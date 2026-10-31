巴基斯坦指责阿富汗塔利班拒绝打击恐怖主义——《黎明报》

巴基斯坦信息部10月31日指责阿富汗塔利班未能解决恐怖主义问题。伊斯兰堡称，恐怖主义源自阿富汗境内。《黎明报》报道。

该声明是对阿富汗塔利班发言人扎比胡拉·穆贾希德言论的回应。他对Hurriyat Radio表示，正是伊斯兰堡的错误政策阻碍了两国之间冲突的解决。据他称，巴基斯坦并不寻求通过谈判解决分歧，也没有为和平解决做好充分准备。

巴基斯坦的立场

巴基斯坦信息部称，这些言论表明塔利班领导层不愿应对双边关系恶化的原因。该部门称，阿富汗方面将责任推给伊斯兰堡，同时忽视安全问题。

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该部强调，巴基斯坦公民的安全不容讨论。伊斯兰堡表示，不会容忍边境另一侧存在恐怖分子据点；其认为这些据点对该国构成威胁。

关于可能措施的声明

巴基斯坦还表示，塔利班拒绝解决恐怖主义问题，是两国关系正常化的主要障碍。信息部称，巴基斯坦保留根据国际法采取一切必要措施的权利，以消除国家安全威胁，无论这些威胁源自何处。

伊斯兰堡呼吁喀布尔承认其应对这类威胁的责任，并表示，不应将巴基斯坦保护本国公民的决心视为软弱。

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