由于雾霾加剧和空气质量恶化，巴基斯坦板球委员会将巴基斯坦队与斯里兰卡队之间的第二场测试赛从拉合尔移至拉瓦尔品第。据Dawn报道，比赛将在拉瓦尔品第板球体育场举行。

比赛将在拉瓦尔品第举行

两场测试赛系列赛的第二场原计划于11月17日至21日在拉合尔举行。场地变更后，比赛将在拉瓦尔品第于相同日期进行。

巴基斯坦板球委员会发言人阿米尔·米尔在社交媒体平台X上表示，比赛因当前天气状况而改址。他称，这一决定是在拉合尔雾霾水平上升以及对空气质量恶化的担忧背景下作出的。

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两场测试赛将在同一座体育场举行

拉合尔在过去10天里一直遭受严重雾霾影响。Dawn报道称，该市空气质量指数一度达到600，使拉合尔跻身世界污染最严重的城市之列。

测试赛系列的两场比赛都将在拉瓦尔品第举行，首场测试赛已在当地进行。第二天，巴基斯坦以434分、9人出局宣布第一局结束，绍德·沙基尔以93分成为得分最高的球员。斯里兰卡队在第二局以114分、3人出局时，比赛因光线不足而暂停。

斯里兰卡队在巴基斯坦的巡回赛

斯里兰卡国家队自10月初以来一直在巴基斯坦巡回比赛。此前，巴基斯坦以2:1赢得三场Twenty20系列赛，并赢得了有英格兰参加的ODI三角系列赛。当前的测试赛系列属于2025至2027年ICC世界测试锦标赛周期。

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