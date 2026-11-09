在巴基斯坦，Pakistan Railways计划于11月15日恢复拉合尔—费萨拉巴德方向的列车运行。8月洪水摧毁了谢胡普拉附近的一座铁路桥后，该线路服务被暂停。

启动前检查轨道

据Dawn报道，Pakistan Railways的工程团队已接近完成桥梁修复和轨道铺设工作。该地点的土建工程已经完成，专家同时正在检查新铺设的轨道并开展其他工作。

Pakistan Railways总经理哈菲祖拉表示，新路堤建设和钢轨铺设工作已基本完成。据他称，该线路的列车试运行将在未来几天内启动，正式恢复运输计划于11月15日进行，联邦铁路部长将参加。

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洪水后修复桥梁

马桑-卡拉尔桥的工程于9月第三周开始，当时洪水已经退去。维修开始前，一名顾问制定了项目方案，规定建设坚固的路堤，并在其他桥梁下设置过水通道，以避免未来发生类似破坏。

据拉合尔铁路分区负责人伊纳穆拉·汗称，该项目造价为4.55亿巴基斯坦卢比。项目包括土建、机械和电气工程。该方向运行的列车包括Shalimar Express、Badar Express、Ghauri Express和Karakoram Express，以及在有货物时运行的货运列车。

拉合尔—费萨拉巴德经沙达拉和谢胡普拉的路段，在拉维河和杰纳布河发生洪水以及努拉德格和贝尔水道发生决口后暂停运行。洪水冲刷了铁路桥下的土壤，其中包括基拉萨塔尔沙阿附近。为此，Pakistan Railways取消了拉合尔至费萨拉巴德的班次，以及经费萨拉巴德运行的拉合尔—卡拉奇和哈内瓦尔—拉合尔列车。

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