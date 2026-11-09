Palantir游说将AI扩展至英国GP病历——《卫报》

在英国，美国公司Palantir通过WhatsApp敦促卫生大臣考虑将其人工智能技术扩展至全科医生（GP）患者的医疗记录。据《卫报》报道，该公司称，整合初级和二级医疗保健数据是必要的，其软件适合完成这项任务。

与大臣的通信

科技权利组织Foxglove根据信息自由法获得的这些消息涵盖2025年7月至2026年3月。该报称，这些消息可能是Palantir英国负责人路易斯·莫斯利与前卫生大臣祖比尔·艾哈迈德之间的通信。

今年2月，该公司推介了使用其Foundry平台处理GP数据的可能性。Palantir称，这可能让患者更快获得全科医生服务，更有效地监测脆弱患者，并推动预防医学的发展。该公司还表示，医疗机构将保留对其数据的本地控制权。

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GP数据不在现有合同范围内

GP患者医疗记录被明确排除在Palantir与英格兰国民医疗服务体系签订的现行3.3亿英镑合同范围之外。根据该合同，该公司运营NHS联邦数据平台。里希·苏纳克政府宣布与Palantir达成协议时表示，GP数据不会成为国家平台的一部分。

Palantir的一名代表在通信中承认，使用此类数据在政治上较为复杂，并建议因医生和该公司批评者可能反对而提前说明这一潜在举措。代表医生的英国医学协会反对将GP数据整合至Palantir平台，理由是这会给患者信任以及医患关系带来风险。

Palantir表示，长期以来一直支持不同NHS机构之间共享数据，前提是保留对数据的本地控制权。该公司补充称，是否进一步部署其软件应由政府决定。英国卫生和社会保健部拒绝就该通信置评。

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