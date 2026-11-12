意大利议会下院于10月通过了一项法案，允许在COVID-19疫情期间因与反疫苗信念有关的严重违规行为而被从专业名册中除名的医护人员申请恢复资格。其中包括推广缺乏科学依据治疗方法的人员，据《卫报》报道。

该倡议由总理焦尔吉娅·梅洛尼所在的意大利兄弟党推动，并得到执政联盟成员联盟党的支持。与此同时，意大利力量党内部对该文件存在分歧。该法案在下院获得通过需要“国家未来党”的投票支持；这是一个由前将军罗伯托·万纳奇领导的极右翼政治力量。他曾反对强制接种疫苗。

参议院表决

该文件要生效，必须在定于1月举行的参议院表决中获得通过。据该报报道，医学专家主要担忧的并非可能恢复资格的专业人员数量——这一数字很可能很小——而是公众对疫苗接种的信任进一步下降的风险。

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都灵大学公共卫生与儿科学系的一项研究于2月发表在《Lancet Regional Health Europe》上，结果显示，几乎每两名意大利成年人与疫苗接种有关的问题中就有一人犹豫不决。样本包括5万名该国成年居民。作者将这种立场主要归因于虚假信息以及对国家机构缺乏信任，而非对疫苗安全性的担忧。

医护人员的担忧

根据意大利卫生部数据，今年前五个月，该国记录了472例麻疹病例，而去年同期为322例。超过一半的病例在年轻成年人中发现。本季65岁及以上人群的流感疫苗接种覆盖率目前为49.81%——自2014—2015年冬季以来首次低于50%。

都灵大学卫生与预防医学学院负责人罗伯塔·西利奎尼警告称，恢复那些拒绝科学证据的医护人员资格，可能会对公众对疫苗接种的看法产生“毁灭性”影响。意大利总统塞尔焦·马塔雷拉也谴责传播反疫苗信息，警告人们警惕“非理性信念”和“破坏性的假新闻”。

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