美国众议院周二开始就进一步审议弹劾国防部长皮特·赫格塞思的决议进行程序性表决。表决将决定是将文件退回委员会——这实际上会阻止该决议——还是进入定于周三举行的最终表决。

八项弹劾条款

据半岛电视台报道，该决议由共和党人托马斯·马西提出，其中包含八项独立的弹劾条款。

文件指控赫格塞思未经国会必要批准便对伊朗发动非法战争。他还被指控监督了一场针对据称与毒品交易有关联船只的打击行动。法律界人士认为，这类打击属于法外处决。

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赫格塞思称该决议是“破坏行为”和“一场闹剧”。美国总统唐纳德·特朗普及其政府的有影响力官员表达了对这位国防部长的继续支持。

中期选举后的反应

预计众议院民主党人将支持这项倡议。此次表决将显示，在该党于中期选举中遭受明显损失后，共和党人是否准备与特朗普政府及对伊朗的战争保持距离。

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，他坚定支持该决议。共和党参议员乔尼·恩斯特质疑赫格塞思关于战争进程说法的真实性。民调显示，一些选民将对伊朗的战争与汽油和食品价格上涨联系起来。

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