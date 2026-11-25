美国众议院可能于下周就一项旨在改革基础设施项目许可程序的大规模两党法案进行表决。该文件旨在加快相关项目建设，其中包括限制环保法规的效力，《国会山报》报道。

审议时间表

上周，该法案获得美国参议院支持：62名参议员投票赞成，33名投票反对。据众议院共和党人一名助理称，立法者必须首先批准一项程序性规则，才能进入对该文件的最终表决。

预计将于周二就该规则进行表决。如果获得支持，对该法案的最终表决可能在周三或周四进行。众议院规则委员会已将该文件列入其官方日程。

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围绕文件的争议

尽管该法案在参议院获得两党支持，其在众议院的前景仍不明朗。立法者在所谓“跛脚鸭”会期期间缺席可能成为问题。众议院议长迈克·约翰逊此前呼吁同僚到岗，并在上周一系列缺席后通过包括许可立法在内的法案。

许多民主党人反对这项倡议，认为它可能强化化石燃料的地位，并使对相关项目提出挑战更加困难。他们还反对限制《清洁水法》和《濒危物种法》所规定的保护措施。

支持发展可再生能源的民主党人迈克·莱文和肖恩·卡斯滕也反对该文件。莱文表示，电网改革是真实存在的，但该协议意味着放弃可能无法恢复的保护措施。卡斯滕指出，该法案没有消除更廉价能源面临的经济抑制因素，并削弱了环境法律。据该媒体报道，一批共和党人也对旨在简化输电线路建设的条款表示担忧。

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