美国众议院以口头表决通过TCAVA法案包裹 — The Hill

美国众议院以口头表决通过了“关爱美国退伍军人法案”（Take Care of America’s Veterans Act，TCAVA）的一揽子立法倡议，旨在提高部分残疾退伍军人和受伤军人的福利。民主党人反对该文件，称扩大部分福利将以削减其他福利为代价，The Hill报道。

围绕程序的争议

民主党众议员凯瑟琳·克拉克在发给党团的每日信息中呼吁同党议员投票反对该法案包裹。然而，在共和党人埃迪森·麦克道尔将其提交众议院审议后，没有任何民主党人要求进行唱名表决。这使得主持会议者得以立即宣布该文件经口头表决获得通过。

民主党代表称，共和党人将代表该党在辩论中阐述立场的众议员马克·高野叫离议场，据称是为了讨论文本最后的技术性修订。他们表示，正是在这次讨论期间，该法案包裹被迅速提交表决，没有给民主党人评估修改内容并要求唱名表决的机会。

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该法案包裹的内容

TCAVA修改了与睡眠呼吸暂停和耳鸣有关的残疾评定标准，并扩大了为退伍军人的配偶设立纪念墓碑或纪念标志的资格。该法案包裹还规定了用于转介至特定心理健康援助项目的标准化筛查，以及有关美国退伍军人事务部人员、招聘和基础设施的条款。

众议院退伍军人事务委员会主席、该法案包裹的提出者迈克·博斯特表示，该文件旨在加强退伍军人的医疗服务、扩大福利并减少官僚程序。该法案包裹在众议院被搁置了数月：今年7月，共和党领导层发现本党党团内部缺乏足够票数推动法案后，议长迈克·约翰逊将其撤出审议。

民主党的替代倡议

同一天，众议院推进了由马克·高野提出的替代法案《理查德·斯塔少校法案》（Major Richard Star Act）。该文件将允许约5.4万名在战斗中受伤并因医疗原因退役的军人同时领取军人退休金和退伍军人事务部发放的残疾福利。该倡议的最终表决原定于周四进行。

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