美国众议院通过了《理查德·斯塔少校法案》（Major Richard Star Act），该法案将允许服役年限不足20年的战斗受伤军人退休人员同时领取全额军人退休金和退伍军人事务部的伤残补偿金。据Defense News报道，目前这类人员的军人退休金会按该补偿金金额予以扣减。

法案已提交参议院

众议院通过H.R. 2102意味着该法案已提交美国参议院审议。参议员必须通过该法案，之后法案才能提交总统。

来自佛罗里达州的共和党人格斯·比利拉基斯于2020年提出该法案。民主党人马克·高野和劳尔·鲁伊斯支持该法案在众议院推进。高野是众议院退伍军人事务委员会的首席民主党人。

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请愿促成审议

5月21日，高野和鲁伊斯启动程序，以争取就一项决议进行表决。该决议将确定把《理查德·斯塔少校法案》提交众议院审议的规则。9月15日，请愿书收集到所需的218个签名；来自南卡罗来纳州的共和党人南希·梅斯的签名起到了决定性作用。

周四，立法者以271票对135票通过了H. Res. 1247号决议，为对该法案进行最终审议扫清了道路。配套法案S. 1032仍在参议院军事委员会审议中。参议院没有与众议院提交法案表决请愿相类似的程序，而此前通过一致同意程序推进该文件的尝试因反对意见而受阻。

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