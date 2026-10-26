阿联酋国务部长拉娜·努赛贝表示，她希望确保巴勒斯坦人和以色列人能够在安全、自由和尊严中生活。她感谢巴勒斯坦支持她竞选下一任联合国秘书长，The National报道。

对候选资格的支持

努赛贝指出，在其职业生涯中，包括在联合国工作期间，她一直推动一条政治道路，使巴勒斯坦人和以色列人能够在安全、自由和尊严中生活。

现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的第二个也是最后一个任期将于今年年底结束。据该媒体报道，努赛贝的候选资格正在获得该地区的广泛支持。

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经验与对加沙的援助

努赛贝自2025年9月起担任国务部长。此前，她曾任政治事务助理部长和外交部长特使；在2024年4月之前，她在联合国代表阿联酋超过十年。

这位外交官主张加沙地带实现和平，并强调有必要向该飞地运送人道主义援助。2025年11月访问塞浦路斯期间，她表示，从塞浦路斯出发的海上走廊对于加强人道主义应对至关重要。

阿联酋在8月表示，其已连续一千多天为加沙提供支持，援助金额超过142亿迪拉姆，即38.9亿美元。据The National报道，这笔资金帮助在埃及建立了一所浮动医院和在加沙建立两家医疗中心，并为数千名患者在阿联酋接受治疗提供了保障。

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