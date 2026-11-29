巴勒斯坦民族权力机构表示，如果具备必要条件并解除以色列的限制，准备将总统和议会选举从9月提前至2027年上半年举行。据阿纳多卢通讯社援引巴勒斯坦外交部声明报道。

八国呼吁

这一声明是在澳大利亚、比利时、英国、加拿大、法国、卢森堡、挪威和波兰外交部长就总统马哈茂德·阿巴斯推迟选举的决定表达深切遗憾的次日发表的。他们呼吁在2027年第一季度举行两项投票。

巴勒斯坦外交部确认，计划于2027年9月同时举行总统和议会选举，但表示准备将选举日期提前。该部门称，选举是巴勒斯坦人民不可剥夺的民主和宪法权利，也是阿巴斯向巴勒斯坦人及国际伙伴作出的承诺。

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投票条件

该部以特殊情况解释推迟选举的原因。其表示，以色列的限制阻碍在被占领的巴勒斯坦领土上举行自由、公正和包容性的投票，其中包括东耶路撒冷。

外交部列举的其他原因包括：美国总统唐纳德·特朗普加沙计划第二阶段及联合国安理会第2803号决议的实施延迟、以色列在加沙持续发动攻击，以及国际稳定部队和巴勒斯坦警察尚未部署。该部门还提到以色列定居者的袭击和在约旦河西岸的军事突袭、超过1000个军事检查站和关卡、以色列扣留巴勒斯坦资金，以及未能保障东耶路撒冷巴勒斯坦人的投票权。

巴勒斯坦方面同意欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯提出的建议，即在2026年底前派遣选举专家，并每六周进行后续访问。选举最初定于11月28日举行，但阿巴斯将其推迟至2027年9月11日。上一次议会选举于2006年1月举行。

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