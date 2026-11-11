巴勒斯坦反隔离墙和定居点委员会表示，以色列发布了四项军事命令，涉及征收巴勒斯坦被占领约旦河西岸北部约165杜纳姆的巴勒斯坦土地。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

土地命令

该委员会称，这些命令涉及盖勒吉利耶、纳布卢斯、图巴斯和约旦河谷北部的地块。它们规定了新的土地征收，并扩大了此前命令所涵盖的区域。委员会表示，文件援引了军事目的。

该委员会将这些措施与在定居点前哨周边建立缓冲区、扩建服务于定居点的道路以及加强军事阵地联系起来。委员会还警告称，其后果可能影响到直接划定地块以外的区域，并限制巴勒斯坦人进入邻近土地。

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希伯伦附近的前哨

巴勒斯坦人权组织Al-Baidar表示，以色列定居者在希伯伦以南、杜拉附近的胡姆萨地区建立了一个定居点前哨。该组织称其为非法，并警告说，这可能助长进一步侵占巴勒斯坦土地，并威胁当地居民留在该地区的可能性。

该委员会还表示，其在10月记录到约旦河西岸建立定居点前哨的28次尝试，其中9次发生在希伯伦省。该委员会估计，自2023年10月以来，以色列通过231项军事命令和其他措施，已征收或控制约6.4万杜纳姆土地。

根据巴勒斯坦官方数据，约75万名以色列定居者居住在被占领的约旦河西岸，其中包括东耶路撒冷。当地共有194个定居点和400个前哨。

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