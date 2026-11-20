巴勒斯坦外交部表示，自2023年10月以来，加沙地带已有超过2.2万名巴勒斯坦儿童死亡，另有超过4.5万人受伤。阿纳多卢通讯社报道称，此消息援引该部门的一份声明。

加沙地带儿童数据

据巴勒斯坦外交部称，超过1.1万名受伤儿童伤势严重，导致残疾、畸形或长期健康后果。该部门还表示，超过7.1万名儿童失去了父母中的一方或双方。

据该部门称，另有约80万名儿童仍处于流离失所状态，且往往缺乏安全住所、稳定生活和基本生活必需品。该声明在11月20日庆祝的世界儿童日之前发布。

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约旦河西岸局势

巴勒斯坦外交部还表示，在包括东耶路撒冷在内的被占领约旦河西岸，过去三年中，超过263名儿童在以色列军事行动和定居者袭击中死亡，超过2,186人受伤。

根据该部门的声明，超过350名儿童被拘留，数十名未成年人根据行政拘留决定被关押在以色列监狱中，未被起诉或审判。该部呼吁联合国、人道主义组织和国际社会采取措施保护巴勒斯坦儿童，并追究应对侵权行为负责者的责任。

呼吁采取国际行动

该部门强调，儿童的生命、自由、安全、尊严、教育、医疗保健和免受暴力侵害的权利受到国际法保障。巴勒斯坦方面呼吁停止侵权行为和定居者袭击，并为儿童提供有效的国际保护。

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