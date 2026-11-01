巴勒斯坦难民因成本上涨关闭黎巴嫩店铺——半岛电视台

居住在黎巴嫩北部的黎波里巴达维难民营的巴勒斯坦难民奥萨马·纳贾尔，于2024年初关闭了他销售铝材的店铺。原因是销售下降、通货膨胀以及不断上涨的电费，使他无法支付账单，半岛电视台报道。

纳贾尔称营地内巴勒斯坦人的处境“悲惨”，并提到高物价和增加的电费。黎巴嫩政府每天仅供应数小时电力，因此该国居民依赖私人发电机或替代能源供应商。世界银行预测，黎巴嫩2026年的通货膨胀率可能达到17.5%。

就业限制

巴勒斯坦人在黎巴嫩被禁止从事多种职业，包括医学、法律、工程和药学。2010年对劳动立法的修正降低了部分工作许可费用，并放宽了一些限制，但专家指出，这些修正的实施范围有限。2026年2月，政府推出一项行政机制，允许巴勒斯坦护理专业学生申请就业担保。

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根据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）黎巴嫩办事处的数据，截至2025年2月，该国约有22.2万名巴勒斯坦人居住。UNRWA承认黎巴嫩有12个巴勒斯坦难民营。巴勒斯坦裔黎巴嫩研究人员埃利亚·阿尤布指出，巴勒斯坦人可以学习许多职业，却无法从事这些职业；他们无权拥有土地，也没有在议会中获得代表。

UNRWA援助与海上路线

一些巴勒斯坦人向UNRWA寻求援助，但该机构面临资金短缺。7月，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告称，资金缺口约为1亿美元；9月，UNRWA表示，2026年底至2027年初期间可能出现至少2亿美元的资金缺口。

一些巴勒斯坦人试图经海路前往欧洲。2022年，一艘从黎巴嫩出发的船只在叙利亚海岸附近沉没，至少86人死亡；遇难者中有许多来自难民营的巴勒斯坦人。纳贾尔说，难民营中有人谈论乘船前往土耳其，然后再前往希腊。

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