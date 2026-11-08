在约旦河西岸的希伯伦，以色列军队在结束为期11天的行动后撤离，数千名巴勒斯坦人返回家中。一些人发现自己的住所遭到损坏、洗劫或摧毁，澳大利亚广播公司新闻报道。

以色列国防军（IDF）于10月23日在一处军事检查站发生枪击事件后展开行动。据该媒体报道，两名巴勒斯坦袭击者在持续20分钟的交火中打死两名以色列军人，并打伤其他人员，随后两人被击毙。

其中一名袭击者、27岁的哈穆达·贾比家人的房屋被摧毁。他的父亲瓦埃尔·贾巴表示，他不知道儿子的意图，并被拘留10天。他还称，因手铐被铐得过紧，其手腕受伤，且在被拘留的头三天不被允许使用厕所。以色列国防军在回应澳大利亚广播公司新闻的问询时，未就这些说法作出实质性回应。

驱离与受损公寓

行动期间，数百个家庭被迫离开住所，主要来自阿尔贾尔达和艾因代尔巴哈地区。军方逐户搜查，称正在寻找武器和涉嫌恐怖主义的人员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

希伯伦居民阿贝德·阿什-沙库尔说，他的家人只有五分钟时间离开，之后10天无法回家。返回后，这家人发现家具受损、卧室被翻得一片狼藉。视频制作公司老板奥拜达·穆贾希德表示，至少10台摄像机、17个镜头和电脑硬盘从一处场所消失；他说，该场所曾被以色列军方使用。

以色列国防军表示，军人得到明确指示，要保护居民财产、避免造成损坏，并尽可能有序地离开该地区。军方称，部分房门受损是因必须搜查上锁公寓，并表示不知道有关财产受损或设备被盗的报告，但愿意核查具体投诉。

联合国和地方当局的反应

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克对可能存在的不正当和不成比例使用武力表示严重关切。他强调，集体惩罚严重违反国际法。

希伯伦省长哈立德·杜丁表示，此次行动使当地经济陷入瘫痪，并影响到600个家庭。人权活动人士伊萨·阿姆罗称，行动期间，人们无法进入或离开这座城市，儿童12天没有上学。军队撤离后，由于检查，大多数通往希伯伦和离开该市的道路仍然关闭或拥堵。

关注我们在