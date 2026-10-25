在以色列大选前夕，加沙的巴勒斯坦人担心选举结果不会改变该地区平民的处境。加沙的人道主义局势几乎未出现在竞选活动中，而政治对手本雅明·内塔尼亚胡和加迪·艾森科特则聚焦于承诺结束哈马斯统治，《卫报》报道。

该报指出，加沙约有100万流离失所的巴勒斯坦人生活在缺水、卫生条件恶劣以及持续面临以色列打击威胁的环境中。根据《卫报》援引的数据，近7.5万人因以色列轰炸而死亡。

没有加沙计划的竞选活动

内塔尼亚胡和前军事领导人艾森科特均未提出有关加沙未来的明确计划。两名政治人物也都支持唐纳德·特朗普的和平计划。民调显示，艾森科特的“亚沙尔”党领先于内塔尼亚胡的利库德集团。

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47岁的萨米·阿布·鲁米从拉法流离失所至汗尤尼斯的马瓦西。他表示，希望出现一个较少倾向于杀戮、驱逐民众和摧毁巴勒斯坦人的当局。与此同时，他认为以色列各届政府的做法总体相似。另一名加沙居民哈宁·哈姆杜纳表示，在她看来，对该地区的袭击已成为以色列选前竞争的一部分。

食品短缺与对再次流离失所的担忧

加沙居民告诉该报，商业供应已暂停约一周，导致价格上涨。他们称，面粉价格已超过此前水平的三倍，而人道主义援助减少加剧了新一轮粮食危机的风险。

一些居民关注选举并非出于对改变的希望，而是因为担心局势再次升级。43岁的卡里姆·马里什说，他的一名熟人推迟了儿子的婚礼，担心极右翼政府继续执政可能导致战争重启以及民众再次流离失所。

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