在马拉维，持续的燃料危机影响了交通、医疗机构的运作以及日常商品的价格。诊所没有应急发电机的燃料储备，救护车也无法出车响应呼叫，Tagesschau报道称。

据该媒体报道，至少有一起事件中，一名母亲及其新生儿死亡，推测是因为本应将他们转送至另一家医院的救护车缺少燃料。

加油站排队与收入下降

来自利隆圭的摩托车出租车司机文森特·钦格瓦卢表示，最近几周，他花在加油站等待汽油上的时间比出车的时间还多。他此前每天接12至15单，现在则只有三四单。他说，因此他的收入减少了一半。

与此同时，由于食品和其他基本商品价格上涨，这个家庭无法弥补收入损失。经济学家维斯顿·卡通比指出，许多人已经很难买得起食用油或面粉，也难以送孩子上学或前往工作地点。

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外汇短缺与对烟草的依赖

Oxford Economics Africa分析中心的经济学家克里斯蒂安·弗兰肯解释说，马拉维缺乏购买燃料所需的外汇收入。该国经济多元化程度较低，并在很大程度上依赖农业，农业约占国内生产总值的20%。

烟草约占该国全部出口的57%，茶叶则占另外7%。由于霍尔木兹海峡遭封锁，异常高的油价也对危机造成了影响。弗兰肯表示，去年的类似危机已经恶化了劳动力市场的状况，而目前的短缺可能导致新的失业。

卡通比还称，进入该国的部分燃料流入了黑市：据他所说，一些加油站经营者囤积燃料，以便日后以更高价格出售。政府呼吁民众举报非法交易、转移供应以及未经授权囤积汽油或柴油，并承诺为此类举报提供奖励。

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