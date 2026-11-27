巴西的帕尔梅拉斯和阿根廷的拉普拉塔大学生将于周六在乌拉圭蒙得维的亚的百年球场进行解放者杯决赛。据Channel NewsAsia报道，若帕尔梅拉斯获胜，将意味着巴西俱乐部连续第八次在南美最重要的俱乐部赛事中夺冠。

目前，阿根廷和巴西俱乐部各拥有25个解放者杯冠军。决赛也将重演两队1968年在百年球场的交锋：当时拉普拉塔大学生击败帕尔梅拉斯，并由此开启连续三次夺冠。该阿根廷俱乐部于2009年赢得了第四座奖杯。

巴西俱乐部的优势

帕尔梅拉斯凭借阵容深度和财政资源，以热门身份迎接这场比赛。自2020年以来，球队一直由葡萄牙教练阿贝尔·费雷拉执教，他已随俱乐部赢得11座奖杯。第四次赢得解放者杯将巩固帕尔梅拉斯作为当代巴西顶尖俱乐部之一的地位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该俱乐部还通过将青训球员出售至欧洲获得资金，其中包括恩德里克、埃斯特旺和阿兰·埃利亚斯。这使其得以留住并引进经验丰富的球员，包括队长古斯塔沃·戈麦斯和巴西中场安德烈亚斯·佩雷拉。在对阵弗鲁米嫩塞的半决赛中，门将卡洛斯·米格尔在点球大战中扑出一粒点球，帮助球队晋级决赛。

拉普拉塔大学生的晋级之路

拉普拉塔大学生将在这场决定性比赛中代表阿根廷出战。亚历山大·梅迪纳执教的球队在半决赛中两回合均与巴西的弗拉门戈战成0比0，随后在马拉卡纳球场的点球大战中获胜。门将费尔南多·穆斯莱拉在点球大战中扑出三次射门，帮助拉普拉塔大学生晋级将在其家乡举行的决赛。

赛前，该俱乐部还面临后卫马科斯·罗霍是否有资格代表球队出场的问题。阿根廷转会窗口关闭后，拉普拉塔大学生希望将这名球员注册为受伤球员的替代者。南美足球联合会最初拒绝，但体育仲裁法庭暂时允许罗霍参加与弗拉门戈的次回合比赛。赛后，南美足联纪律机构驳回了巴西俱乐部提出的抗议。

关注我们在