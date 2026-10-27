墨西哥反对党国家行动党（PAN）宣布了六名州协调员，州长选举定于2027年6月6日举行。正如Mexico News Daily报道的那样，这些政治人物随后几乎肯定会成为该党正式的州长候选人。

PAN将被选中的政治人物称为捍卫祖国、家庭和自由的州协调员。执政党Morena也采用类似做法，同样将其潜在候选人称为协调员。

PAN在六个州的协调员

南下加利福尼亚州——目前正在休假的联邦议员弗朗西斯科·佩拉约·科瓦鲁维亚斯；

奇瓦瓦州——奇瓦瓦市前市长马尔科·安东尼奥·博尼利亚·门多萨；

米却肯州——州首府莫雷利亚市长阿方索·马丁内斯·阿尔卡萨尔；

特拉斯卡拉州——地方议会议员米里亚姆·马丁内斯·桑切斯；

克雷塔罗州——克雷塔罗市市长费利佩·费尔南多·马西亚斯·奥尔韦拉；

萨卡特卡斯州——萨卡特卡斯市市长米格尔·安赫尔·巴雷拉·皮内多。

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2027年选举

在州长选举当天，墨西哥人还将选举500名联邦议员，以及数千名州级和市级官员。州长选举计划在17个州举行。

PAN尚未在阿瓜斯卡连特斯、下加利福尼亚、坎佩切、科利马、格雷罗、纳亚里特、新莱昂、金塔纳罗奥、圣路易斯波托西、锡那罗亚和索诺拉州任命协调员。该党管理墨西哥32个联邦实体中的4个，其中包括阿瓜斯卡连特斯、奇瓦瓦和克雷塔罗，这些州将在2027年举行州长选举。

Morena于上个月完成了17名协调员的遴选，目前在该国32个联邦实体中的23个执政。PAN允许在部分州与革命制度党（PRI）提名共同候选人，尽管PRI尚未公布其潜在候选人。

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