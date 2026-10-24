巴拿马国家“1989年12月20日委员会”宣布，已确认罗伯托·阿道夫·阿帕里西奥·奥利瓦的遗骸身份。他是一名21岁的军人，于1989年12月20日在巴拿马城埃尔乔里约地区遇难，当天美国入侵了该国。经过其家属超过36年的寻找，身份通过DNA得以确认，The Rio Times报道。

遗骸的DNA鉴定

阿帕里西奥·奥利瓦曾在驻扎于切波的2000营服役，并被派驻至巴拿马国防军中央司令部情报部门。根据1990年5月31日第228号法令，他在去世后被追授为二等下士。

这名军人的遗骸被安葬在Jardín de Paz公墓的一处集体墓穴中。遗骸严重烧焦，使遗传物质的提取变得困难。危地马拉法医人类学基金会提取了DNA并建立遗传档案，巴拿马法医学和刑事鉴定研究所则将其与家属提供的样本进行了比对。

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对集体墓穴的调查

此次身份确认是在巴拿马检察机关调查框架内完成的。阿帕里西奥·奥利瓦的亲属多年来一直在医院和墓地寻找他，并关注挖掘工作。2025年12月，巴拿马报纸《La Prensa》报道称，检察官根据从Jardín de Paz和Monte Esperanza公墓集体墓穴中挖掘出的遗骸，确认了11人的身份。当时，21份样本被送往危地马拉基金会。

“1989年12月20日委员会”正在调查美国为推翻曼努埃尔·诺列加将军而实施的军事行动受害者案件。因这次入侵死亡的确切总人数至今仍未确定。

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