在荷兰海牙，巴拿马议员乔纳森·维加呼吁台湾在巴拿马设立贸易代表处，以加强双边关系、扩大经济合作并促进创造就业机会。他在11月5日至6日举行的中国问题议会联盟年度峰会期间接受中央通讯社采访时作出上述表示，据《台北时报》报道。

巴拿马运河的作用

维加强调，巴拿马运河作为国际贸易的关键枢纽以及国家间沟通的渠道，具有战略意义。他表示，台湾贸易代表处可为巴拿马和台湾之间建立更密切联系提供渠道，包括在贸易和创造就业机会方面。

2017年，巴拿马将外交承认从台湾转向中国，并与台北断绝关系。此后，巴拿马议会代表团直到2025年11月才访问台湾。自那以后，立法者又进行了两次访问，分别是在2026年2月和7月。

议会间交流

9月，巴拿马国民议会成立了一个跨党派议会小组，以发展与台湾立法院的交流。该小组由议会71名成员中的50人组成。

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维加表示，中美洲立法者长期以来一直支持与台湾建立更紧密的关系。他称，台湾的民主、领导力及其技术成就，特别是在半导体制造领域的成就，是巴拿马议会支持台湾的原因。

当被问及台湾和巴拿马是否可能在对方领土上设立代表处时，这名议员回答说，此类决定应由行政部门作出。他指出，总统何塞·劳尔·穆利诺曾表达保留意见，但维加认为，鉴于双方贸易仍然活跃，情况可能会发生变化。

在评论有关中国官员因巴拿马议员于2025年11月访问台湾而向他们施压的报道时，维加表示，巴拿马是一个民主国家，并独立决定其立法者的出国访问事宜。

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