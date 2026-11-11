独立的KMI关键比赛事件小组认为，利物浦在安菲尔德对阵阿森纳的比赛中本应获得点球。正如天空体育新闻报道，在阿森纳后卫尤里安·廷贝尔拉扯前锋亚历山大·伊萨克的球衣后，主裁判安迪·马德利没有判罚点球。

KMI小组的决定

负责评估英超所有比赛裁判判罚的小组以4比1投票认定，马德利本应判罚点球。小组成员还以3比2认为，视频助理裁判斯图尔特·阿特维尔应当介入，并因明显错误要求主裁判到场边监视器前查看。

事件发生在第21分钟，当时伊萨克试图头球完成布拉德利·巴尔科拉的传中。那时，阿森纳已凭借凯·哈弗茨的进球取得领先，而这最终成为全场唯一进球：伦敦球队以1比0获胜。

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关于VAR的争议

一名KMI成员认为，短暂的拉拽并未对伊萨克继续移动的能力产生足够明确的影响。另外两人指出，对该事件影响的评估具有主观性，因此该情况未达到VAR介入的高门槛。

伊萨克在接触后仍然站稳脚跟。利物浦主教练安多尼·伊劳拉赛后表示，他认为这一幕显然应判点球，并称下次会建议前锋倒地。利物浦后卫维吉尔·范戴克也提到球场内有大量摄像机，并对VAR没有判定犯规表示惊讶。阿森纳主教练米克尔·阿尔特塔表示，他没有回看这一事件，也未对此发表评论。

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