英超独立关键比赛事件小组认定，利物浦在安菲尔德对阵阿森纳的比赛中本应获得点球。阿森纳后卫尤里安·廷伯在一次传中时于禁区内拉扯利物浦前锋亚历山大·伊萨克的球衣，但主裁判安迪·马德利没有判罚点球，VAR也没有介入。阿森纳以1比0获胜。

VAR审查

据天空体育新闻报道，视频助理裁判斯图尔特·阿特维尔注意到了拉拽球衣，但11秒后表示一切正常。随后，马德利及其助理要求澄清，阿特维尔立即重申了自己的判断。VAR审查总共持续了18秒。

同时还发现，VAR没有观看另一角度的回放，而在该角度中，拉拽球衣的情况看得更清楚。该小组以4比1的投票结果认定，马德利本应判罚点球。对于VAR介入，票数为3比2：多数人认为，阿特维尔应建议主裁判到场边监视器前查看这一事件，因为这属于明显错误。

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霍华德·韦伯的解释

裁判主管霍华德·韦伯称此次VAR审查很快。他解释说，场上裁判看到了短暂的拉拽，但在他看来，这并未影响伊萨克的动作。韦伯表示，这类情况首先应以正常速度进行评估，因为定格画面和慢动作回放可能会强化对身体接触的印象。

韦伯指出，仅仅拉拽对手球衣并不总会受到判罚：裁判会评估接触对球员继续移动能力的影响。同时，他表示，对于这一事件的大多数反馈都认为应当判罚点球。

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