教皇利奥十四世周日抵达秘鲁安第斯山脉的库斯科，展开其南美之行的最后阶段。这座曾是印加帝国首都的城市位于海拔约3400米处。数千名信徒在库斯科的鹅卵石街道旁等候教皇，德国之声报道。

原住民权利与亚马孙保护

预计利奥十四世在秘鲁余下的活动中将重点关注原住民权利和亚马孙保护。他行程的下一站预计是普卡尔帕，这座位于亚马孙地区的城市正面临森林砍伐和非法采矿问题。

原住民权利活动人士塞西利奥·索里亚表示，教皇的到来对当地社区而言不仅是一个欢乐的理由，也是传达其诉求、申诉和问题的机会。秘鲁枢机主教佩德罗·巴雷托在接受美联社采访时表示，利奥十四世在环境保护和人权问题上正沿着其前任方济各开辟的道路前行。

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向非裔秘鲁人社区发表讲话

前一天，教皇在位于其原奇克拉约教区的圣克鲁斯-德苏克查班巴小镇举行了露天弥撒。他还访问了扎尼亚市，该市是非裔秘鲁人社区的中心之一，位于东南方向约45公里处。

利奥十四世指出，扎尼亚保存着一代代非洲人的记忆，他们被从家中带走并遭到奴役。教皇表达了对非洲裔人士的亲近，并感谢他们对教会生活作出的贡献。今年5月，他就教会在跨大西洋奴隶制中所扮演的角色道歉。

出生于芝加哥的利奥十四世在秘鲁服务了20年。2015年至2023年，他担任奇克拉约主教，之后被召至梵蒂冈。教皇拥有美国和秘鲁国籍。根据日程安排，他应于周日晚抵达利马，并于周一返回罗马。

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