据阿纳多卢通讯社报道，教皇利奥十四世抵达乌拉圭，开启其担任教宗后的首次拉丁美洲之行。根据乌拉圭外交部的数据，教皇专机于11月6日当地时间16时30分降落在蒙得维的亚的卡拉斯科国际机场。

在蒙得维的亚的会晤

国家当局代表迎接了教宗，随后他前往独立广场，参加有乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西和高级官员出席的官方仪式。利奥十四世还与政府、民间社会和外交使团代表举行了会晤。

之后，教皇在何塞·阿蒂加斯大楼与奥尔西举行会谈。他还访问了圣母无染原罪暨圣斐理伯和圣雅各伯主教座堂，并将在那里与天主教神职人员和修会团体代表共同举行晚祷。

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行程将持续12天

对乌拉圭为期三天的访问计划持续至周日，是为期12天的宗座之旅的第一部分，该行程还将涵盖阿根廷和秘鲁。这是利奥十四世当选教皇后的第六次出访。此次访问距离教宗上月接受成功的肺部手术仅数周。

在乌拉圭，教皇计划访问派桑杜并在那里举行弥撒，访问蒙得维的亚郊区的卡萨瓦列区，并在百年体育场参加祈祷守夜活动。周日，他计划在佛罗里达市举行弥撒，之后前往布宜诺斯艾利斯。行程的最后一站将是秘鲁，计划访问利马、奇克拉约、库斯科和普卡尔帕。返回罗马的时间定于11月17日。

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