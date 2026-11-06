教皇良十四世在接受肺部肿瘤切除手术三周后，开始了为期12天的拉丁美洲多国之行。教宗的行程包括乌拉圭、阿根廷和秘鲁，BBC News报道。

上个月，良十四世表示，医生在例行检查中发现了一处肿瘤。他的右肺下叶被切除，医疗团队随后确认癌症没有扩散。梵蒂冈表示，此次行程未采取特别措施，并称教宗是一名接受过手术的71岁人士，而非患有长期疾病的患者。

跨越三国的行程

此次巡访的第一站将是乌拉圭，近年来该国天主教徒人数大幅减少。这将是四十年来教皇首次访问该国。随后，良十四世将前往阿根廷——其前任教皇方济各的故乡。

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阿根廷访问行程包括宗教活动和与国家元首的会晤。阿根廷总统哈维尔·米莱在X平台发文欢迎教宗即将到访，称该国正“怀着巨大的喜悦”期待他的到来。

重返秘鲁

行程的最后一部分将是秘鲁。未来的教皇良十四世罗伯特·普雷沃斯特曾在当地累计生活近20年，并拥有秘鲁国籍。他将访问奇克拉约教区，2014年他在那里被祝圣为主教；还将在海拔超过3000米的库斯科举行弥撒。之后，教宗将前往亚马逊城市普卡尔帕。

在这三个国家中的每一个，梵蒂冈还计划安排教皇与遭受过神职人员性虐待的人士会面。

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