教皇利奥十四世在秘鲁首都利马的圣若望福音传教者主教座堂前发表讲话时，呼吁摒弃大男子主义文化，并保护妇女和女孩。据Polsat News报道，约4万人聚集在主教座堂前的中央广场。

保护妇女和家庭

这位教宗对社会中仍然存在的大男子主义心态以及针对妇女的暴力表示担忧。他还表示，人类生命源于一男一女的爱，他们向新生命的恩赐敞开自己。

利奥十四世表示，家庭先于任何成文法律而存在。因此，法律必须保护家庭，公共机构必须支持家庭，而不是取代家庭。教皇强调，社会生活的中心必须是按照上帝形象创造的人。

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社会政策与访问秘鲁

利奥十四世表示，社会的财富和资源不应只服务于少数人的利益，而应促进所有人的发展。他认为，当国家推行以人的平等尊严为基础的社会政策、支持家庭并提供教育政策时，便是在巩固公正与和平社会的基础。

在访问秘鲁期间，这位教宗还表示，他在该国感觉像在家一样，并回忆起自己作为年轻传教士司铎和主教在当地度过的岁月。曾任奇克拉约主教的罗伯特·普雷沃斯特于2015年获得秘鲁国籍。

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