教皇利奥十四世访问秘鲁城市普卡尔帕期间，呼吁为因保护亚马孙而遭杀害的环保人士伸张正义。他还支持试图保护其土地免遭森林砍伐和自然资源非法开发的原住民，独立报》报道。

在乌卡亚利河附近与原住民社区代表和传教士会面时，教皇表示，大地的呼喊与穷人的呼喊不可分割。他提及环保组织的一项估计：2010年至2024年间，57名环保人士被杀害，并称他们的鲜血要求正义。

非法采矿和森林砍伐

利奥十四世谴责无差别砍伐森林、非法采金造成的河流污染以及石油泄漏。他表示，这些并非孤立事件，而是对自然资源不负责任开发的后果，危及社区赖以生存的根基。

亚马孙地区的非法黄金开采尤其使用自制挖泥船和汞。亚马孙观察组织西部亚马孙项目主任拉斐尔·霍特默表示，黄金需求的增长推动了采矿活动增加、环境污染和健康问题。这类活动还导致森林砍伐、侵入原住民土地，以及暴力和有组织犯罪的威胁。

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针对社区的暴力

在秘鲁，大多数环保人士遇害案件仍未受到惩处。与此同时，2025年，法院维持了对4名木材商人的28年刑期，他们涉及杀害4名反对森林砍伐的原住民。

在另一起案件中，4人因于2023年杀害基丘瓦族领袖金托·伊努马·阿尔瓦拉多而被判处35年监禁。法院认定，被定罪者在他为阻止森林砍伐及包括非法毒品交易在内的其他犯罪而提出投诉后，策划了对他的杀害。

教皇还提及秘鲁亚马孙北部孔多尔坎基省针对阿瓦洪族和万皮斯族女学生的性暴力问题。阿瓦洪族和万皮斯族妇女委员会Comuawuy记录了1月至7月期间370起此类案件。利奥十四世表示，他对受害者的痛苦深表关切，并呼吁提供疗愈、慰藉和赔偿。

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