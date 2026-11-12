教皇利奥十四世在访问秘鲁的第二天呼吁主教们，以真相、正义、补偿和加强预防措施，应对由神职人员或在教会环境中实施的侵害行为。RMF24报道。

在利马向主教发表讲话

这位教宗在利马大主教宫的小教堂发表讲话时，还呼吁主教们与信众合作。他表示，教会权力不应以专制方式行使，而服从也不应沦为单纯的奴性。

利奥十四世强调，有必要保护最弱势者免受此类犯罪侵害，并培育预防文化。2018年至2023年间，他担任奇克拉约主教时，曾任秘鲁主教团副主席。

Sodalicja Życia Chrześcijańskiego丑闻

报道提及围绕天主教组织Sodalicja Życia Chrześcijańskiego的丑闻。该组织由平信徒神学家路易斯·费尔南多·菲加里于1971年在利马创立，并在该国获得了显著的政治和金融影响力。

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媒体此前将此案描述为南美洲最大的教会危机之一。案件涉及系统性暴力、持续多年的性侵害、心理和身体虐待，以及财务方面的滥用行为。

据RMF24称，菲加里及Sodalicja Życia Chrześcijańskiego的其他领导人曾对未成年人和年轻新成员实施性暴力。另有报道指出，组织中存在侮辱性的体罚以及为加入该团体而采取的残酷训练方法。

2025年初，教皇方济各在梵蒂冈调查结束后解散了该组织。受害者多年来一直指控秘鲁教会当局不作为，而据消息来源称，圣座的介入促成了果断行动。

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