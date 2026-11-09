教皇利奥十四世11月8日在阿根廷首次发表讲话时，呼吁捍卫民主、承认权力的界限，并在存在分歧的情况下寻求对话机会。教宗在布宜诺斯艾利斯Palacio Libertad文化中心发表了讲话。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，教皇还强调，经济应当服务于人民，而不是人民服务于经济。

呼吁对话和负责任的权力

利奥十四世表示，阿根廷人应当学会在存在差异的情况下共同生活。他说，当分歧成为对话和相遇的机会时，社会就能够发展。

教宗指出，掌握权力的人必须审慎行事，认识到被赋予权力的界限，并使决策服务于整个共同体的共同利益。他还呼吁加强教育，并保护老年人和残疾人。

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青年与对方济各的缅怀

教皇关注了青年人的处境，称如果年轻人被迫离开祖国以实现梦想，国家就应当反思自身的问题。他还特别呼吁保护未出生的生命，并强调，对后代的关怀始于从生命一开始就承认他们的尊严。

在演讲开始时，利奥十四世缅怀了其前任方济各——出生于布宜诺斯艾利斯的豪尔赫·贝尔戈利奥。方济各在4月去世前领导天主教会12年。阿根廷总统哈维尔·米莱称教宗的访问是一项巨大荣誉，并表示，他的到来使来自该国整个政治光谱的代表齐聚Palacio Libertad。

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