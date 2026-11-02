教皇良十四世将于2026年11月6日至17日访问乌拉圭、阿根廷和秘鲁，展开为期11天的南美之行。此次行程包括12次飞行、两次直升机行程，以及在安第斯山脉高海拔地区祈祷。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，这将是近几十年来教皇最具雄心的海外访问之一。

这位71岁的天主教会领袖在不到三周前接受了切除肺部恶性肿瘤的手术。据该报报道，医生没有为他安排后续治疗，并允许他出行，尽管梵蒂冈表示教皇仍在康复中。

11天内超过50场活动

在此次访问期间，良十四世预计将举行50多场活动，包括举行露天弥撒、会见亚马孙地区原住民、遭受神职人员性侵害的受害者，以及老年人、贫困人士和残障人士。

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行程的第一站将是乌拉圭，教皇将受到左翼总统亚曼杜·奥尔西的接待。乌拉圭是拉丁美洲最世俗化的国家；天主教会与政府在同性婚姻、堕胎和安乐死问题上存在分歧，安乐死于去年在当地合法化。

在阿根廷和秘鲁举行会面

随后，教皇将前往阿根廷，官员预计可能有700万朝圣者迎接他。在布宜诺斯艾利斯，他将会见总统哈维尔·米莱。当地教会代表批评阿根廷总统经济改革所付出的高昂社会代价，指出数百万弱势公民失去了生计来源。

访问将在秘鲁结束。罗伯特·弗朗西斯·普雷沃斯特在当选教皇前曾在秘鲁服务近二十年，其中于2015年至2023年担任沿海城市奇克拉约的主教。这位拥有秘鲁国籍的教皇将在太平洋附近的沙漠平原举行弥撒，访问库斯科和亚马孙城市普卡尔帕。他计划在利马会见秘鲁总统庆子·藤森。

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