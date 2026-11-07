教皇利奥十四世在乌拉圭西北部城市派桑杜举行弥撒时，呼吁天主教徒成为“搭桥者”，并分享其信仰的喜悦。据France 24报道，这场礼拜在晨雨中的一座公园举行，但仍有数千名信徒到场。

马黛茶作为共同体的象征

教皇还提到了共同饮用草本饮料马黛茶的传统：人们用金属吸管从葫芦容器中饮用这种饮料。他说，马黛茶“教导我们分享并相聚在一起”。这番话赢得掌声。教皇开玩笑说，马黛茶“甚至到了罗马”。

弥撒的参与者之一是81岁的格拉迪斯·索里亚，她与女儿阿德拉从距离派桑杜约50公里的一座小城前来。她告诉法新社，自己最近做了手术，几乎无法行走，但仍找到了力气前来参加礼拜。

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术后巡访

71岁的利奥十四世在接受肺癌手术三周后，开始了为期12天的南美之行。此前，他在蒙得维的亚发表讲话时表示支持全民医疗保健。教皇说，他自己的诊断让他想到那些无法及时获得诊断或治疗的人。

他在讲话中还强调，需要支持那些身体或精神痛苦无法缓解的人。教皇没有直接提及去年在乌拉圭合法化的安乐死，但表示每个人都应能够有尊严地生活，获得必要的照护和陪伴，直至生命自然终结。天主教会坚决反对该国将协助自杀合法化。

利奥十四世此次访问是近四十年来首次有教皇访问乌拉圭。离开乌拉圭后，他将前往阿根廷，随后前往秘鲁；他此前曾在秘鲁担任多年主教，并获得秘鲁国籍。

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