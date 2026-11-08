教皇利奥十四世在访问乌拉圭的第二天呼吁年轻人不要在屏幕和算法的世界中自我孤立，应维系真实的人际联系，并思考婚姻和家庭生活。据阿纳多卢通讯社报道，教皇是在蒙得维的亚历史悠久的百年体育场举行的祈祷守夜活动上发表上述讲话的，那里聚集了7万人。

教皇表示，虚拟互动无法取代人与人之间真实的关系。他呼吁年轻人彼此注视、手牵着手，亲自分享快乐与困难。利奥十四世还对世俗化和人们对宗教兴趣下降表示担忧，并鼓励乌拉圭年轻人不要将孩子视为负担。

人工智能成为教育的核心议题

在乌拉圭天主教大学与教师、学生和教育领域代表会面时，教皇谈及技术变革和人工智能议题。他表示，学校和大学必须教导人们明智且负责任地使用新技术，同时将人置于算法之上。

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利奥十四世强调，有必要将智能的技术、情感、精神和生态维度结合起来。他指出，人必须始终处于技术进步的中心。

访问卡萨瓦列和派桑杜

教皇还访问了蒙得维的亚的卡萨瓦列社区，该报道将其称为该市最贫困的地区之一，并称其深受高犯罪率困扰。在瓜达卢佩圣母教堂，他呼吁更好地保护弱势儿童，并表示，在一个拥有如此自然资源的国家，任何儿童都不应因街头危险而挨饿，或失去接受有尊严教育和拥有未来的机会。

在靠近阿根廷边境的派桑杜市，利奥十四世举行了一场露天弥撒，4万名信徒参加，其中包括来自阿根廷和巴西的信徒。礼拜期间，他称传统饮品马黛茶是共同体、交谈和加强人与人之间联系的象征。

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